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Порошенко: Розміщення миротворців не здійснюватиметься за сценарієм РФ

Субота, 23 вересня 2017, 03:32

Президент України Петро Порошенко заявив, що миротворча місія ООН на Донбасі буде розміщена на всій території і перешкоджатиме поставкам військ і зброї бойовикам.

Про це він сказав в п'ятницю на спільній з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо прес-конференції в Торонто, передає "Інтерфакс-Україна".

У свою чергу Трюдо зазначив, що "Канада вірить в ідею миротворчих сил ООН".

За його словами, миротворчі операції ООН "завжди були потужним інструментом для встановлення стабільності і деескалації конфліктів у всьому світі".

Він нагадав, що в цьому році Канада для участі в миротворчих операціях надасть до 600 військовослужбовців та грошові внески.

Трюдо повідомив, що Канада в найближчі місяці обговорить, яким чином вона зможе допомогти в деескалації ситуації в "тому регіоні, де Росія порушила міжнародне право".

Як відомо, Україна наполягає на перекритті неконтрольованої частини російсько-українського кордону, оскільки РФ саме через неї поставляє зброю, російських військових і боєприпаси на окупований Донбас.

Пункт про взяття контролю над кордоном є у мінських угодах. Проте позиції України і Росії розходяться в питанні, який з пунктів має бути виконаний раніше.

Президент РФ Володимир Путін заявляв, що він не проти розміщення "блакитних шоломів" по всій території Донбасу.

21 вересня президент Петро Порошенко повідомив, що в США підтримали пропозицію України щодо миротворців на Донбасі.


"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенкомиротворці
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