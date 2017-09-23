Волкер: Миротворцы позволят провести выборы на оккупированном Донбассе

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что введение миротворческой миссии на Донбасс сделает возможным проведение там выборов, предусмотренных Минскими соглашениями.

Об этом он заявил в интервью "Зеркалу недели".

По мнению Волкера, в нынешних условиях невозможно провести выборы на Донбассе, что является одной из причин торможения Минска.

"Если будет найден приемлемый путь привлечения международных миротворческих сил, тогда появится безопасный инструмент, средство физического контроля территории. При таких условиях, в условиях эффективного международного мониторинга, организация местных выборов возможна", - отметил спецпредставитель.

Также он говорит, что нужно четко определить, кто сможет голосовать на этих выборах. В частности, как вернуть переселенцев, чтобы они приняли участие.

"И, наверное, это должно быть нечто большее, чем одни выборы, чем просто одномоментное голосования, это должна быть серия выборов", - добавил Волкер.

Кроме того, он убежден, что президент США Дональд Трамп готов выстроить сильную позицию в отношениях с Россией.

"Эта позиция базируется на трех факторах - поддержке существующих правил игры, поддержке общих принципов безопасности и защите национальных интересов США", - отметил дипломат.

В то же время, по его мнению, такую ​​позицию не стоит рассматривать как антироссийскую.

"Разве что Россия сделает выбор в пользу того, чтобы стать антагонистом Соединенных Штатов. Президент Трамп, собственно, хочет того, о чем и заявлял, - найти общий язык с Россией. Но для этого сама Россия должна изменить поведение, к которому она уже привыкла", - подчеркнул он.

Как известно, Украина настаивает на перекрытии неконтролируемой части российско-украинской границы, поскольку РФ именно через нее поставляет оружие, российских военных и боеприпасы на оккупированный Донбасс.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что он не против размещения "голубых касок" по всей территории Донбасса.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН на Донбассе будет размещена на всей территории и преградит поставки войск и оружия боевикам.