Кабмін планує скоротити понад 8 тисяч чиновників

Новий етап реформи держуправління передбачає скорочення понад 8 тисяч держслужбовців, які працюють у міністерствах.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко в інтерв’ю "Дзеркалу тижня".

"У прийнятому 1 травня рішенні ми заклали скорочення не менше 5% від нинішньої чисельності (близько 8 тисяч осіб). Я вважаю, що за результатами року ми можемо вийти на набагато більший відсоток скорочень", - розповів він.

Водночас, за словами Саєнка, реформа не має глобальної мети зменшити бюрократичний апарат. На його думку, важливіше розібратися і змінити завдання та механізми роботи апарату.

"Зараз в апаратах, особливо в допоміжних функціях, є великий резерв для оптимізації. Чіткіші показники ми матимемо на кінець 2018-го", - зазначив він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у рамках кадрової реформи створює нові підрозділи - директорати, керівники яких отримуватимуть 70 тисяч гривень на місяць.

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