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Кабмин планирует сократить более 400 чиновников

Суббота, 23 сентября 2017, 13:25

Новый этап реформы госуправления предусматривает сокращение не менее 5% госслужащих, работающих в министерствах.

Об этом заявил министр Кабинета министров Александр Саенко в интервью "Зеркалу недели".

"В принятому 1 мая решении мы заложили сокращение не менее 5% от нынешней численности (около 8 тысяч человек). Я считаю, что по итогам года мы можем выйти на гораздо больший процент сокращений", - рассказал он.

Однако, по словам Саенко, реформа не имеет глобальной цели уменьшить бюрократический аппарат. По его мнению, важнее разобраться и изменить задачи и механизмы работы аппарата.

"Сейчас в аппаратах, особенно во вспомогательных функциях, есть большой резерв для оптимизации. Четкость показатели мы получим к концу 2018-го", - отметил он.

Позже в пресс-службе Кабинета министров "Украинской правде" уточнили, что 8000 - это общее количество работников министерств. То есть сокращенно будет примерно 5% от 8000, что составляет 400 человек.

Как сообщалось, Кабинет министров в рамках кадровой реформы создает новые подразделения - директораты, руководители которых будут получать 70 тысяч гривен в месяц.

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Темы: Кабинет министров
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