Трамп відповів на погрозу: "КНДР не буде більше"

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Неділя, 24 вересня 2017, 07:25

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо глава МЗС республіки Лі Йонг Хо, виступаючи з погрозами в Генеральній Асамблеї ООН, висловлював позицію керівництва країни, КНДР більше не буде.

Про це він написав у twitter.

"Щойно почув виступ міністра закордонних справ Північної Кореї в ООН. Якщо він озвучує думки маленької людини-ракети (Кім Чен Ина - ред), їх не буде більше ", - завив Трамп.

Як повідомлялося, глава північнокорейського МЗС Лі Йонг Хо заявив, виступаючи на сесії Генеральної Асамблеї ООН, що ракетний удар по Сполучених Штатах, після погроз Трампа на адресу КНДР "став неминучим".

Як повідомлялося, раніше Лі йонг Хо пригрозив новим випробуванням водневої бомби.

Таку заяву було зроблено після виступу президента США Дональда Трампа в ООН, під час якого він висловив бажання "повністю знищити" Північну Корею, якщо вона загрожуватиме Сполученим Штатам та їхнім союзникам.

У свою чергу, північно-корейський лідер Кім Чен Ин назвав Трампа "душевнохворим" і присягнувся змусити його дорого заплатити за загрозу знищити його країну.

Як відомо, 11 вересня Рада Безпеки ООН схвалила нові санкції відносно Північної Кореї, але в резолюцію не включили жорсткі заходи, пропоновані адміністрацією президента США.

22 вересня Трамп підписав указ про додаткові санкції проти КНДР.

23 вересня у якості попередження американські бомбардувальники B-1B Lancer у супроводі винищувачів пролетіли в міжнародному повітряному просторі над водами на схід від Північної Кореї.

Теми: Північна Корея США ядерна зброя Трамп
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