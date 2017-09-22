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КНДР лякає новим випробуванням водневої бомби

П'ятниця, 22 вересня 2017, 06:17
КНДР лякає новим випробуванням водневої бомби

Північна Корея може розглянути можливість випробування водневої бомби в Тихому океані.

Про це заявив міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Йонг Хо, повідомляє інформаційне агентство Yonhap.

"Це може бути найпотужніший вибух водневої бомби в Тихому океані", - сказав Лі Йонг Хо.

"Ми не маємо уявлення про те, які саме заходи можуть бути ужиті, оскільки наказ віддає Кім Чен Ин", - додав він.

Таку заяву було зроблено після виступу президента США Дональда Трампа в ООН, під час якого він висловив бажання "повністю знищити" Північну Корею, якщо вона загрожуватиме Сполученим Штатам та їхнім союзникам.

У свою чергу, як повідомляє Reuters, північно-корейський лідер Кім Чен Ин назвав Трампа "душевнохворим" і присягнувся змусити його дорого заплатити за погрозу знищити його країну.

За його словами, КНДР розгляне "найвищий рівень жорстких контрзаходів в історії" проти Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 3 вересня Північна Корея заявила про випробування водневої бомби, яку можна встановити на балістичну ракету.

Як повідомлялось, Дональд Трамп під час свого першого виступу на Генасамблеї ООН заявив, що США готові повністю знищити Північну Корею, однак сподіваються, що до силових методів у конфлікті з КНДР вдаватись не доведеться.

Трамп також подякував Китаю та Росії за підтримку резолюції ООН щодо запровадження жорстких санкцій проти КНДР.

Як відомо, 11 вересня Рада Безпеки ООН схвалила нові санкції відносно Північної Кореї, але в резолюцію не включили найжорсткіші заходи, пропоновані адміністрацією президента США.

22 вересня Трамп підписав указ про додаткові санкції проти КНДР.

"Українська правда" у Threads

Теми: Північна Кореяядерна зброяСША
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