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КНДР заявила про "неминучість ракетного удару по США"

Неділя, 24 вересня 2017, 02:29
КНДР заявила про неминучість ракетного удару по США

Ракетний удар по Сполучених Штатах, за словами міністра закордонних справ КНДР Лі Йонг Хо, після погроз Дональда Трампа на адресу Північної Кореї "став неминучим".

Про це глава північнокорейського МЗС заявив, виступаючи на сесії Генеральної Асамблеї ООН, пише DW.com.

Міністр запевнив, що його країна здійснить "нещадні, превентивні заходи", якщо Вашингтон спробує "обезголовити" керівництво або збройні сили КНДР.

"Ніхто, крім самого Трампа, не винен в цій самовбивчій місії", - заявив Лі йонг Хо, пригрозивши Вашингтону "візитом ракет на територію США".

Як повідомлялося, раніше Лі йонг Хо пригрозив новим випробуванням водневої бомби.

Таку заяву було зроблено після виступу президента США Дональда Трампа в ООН, під час якого він висловив бажання "повністю знищити" Північну Корею, якщо вона загрожуватиме Сполученим Штатам та їхнім союзникам.

У свою чергу, північно-корейський лідер Кім Чен Ин назвав Трампа "душевнохворим" і присягнувся змусити його дорого заплатити за загрозу знищити його країну.

Як відомо, 11 вересня Рада Безпеки ООН схвалила нові санкції відносно Північної Кореї, але в резолюцію не включили жорсткі заходи, пропоновані адміністрацією президента США.

22 вересня Трамп підписав указ про додаткові санкції проти КНДР.

23 вересня у якості попередження американські бомбардувальники B-1B Lancer у супроводі винищувачів пролетіли в міжнародному повітряному просторі над водами на схід від Північної Кореї.

Теми: Північна КореяСШАядерна зброя
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