Порошенко пов'язав перемогу Меркель та відновлення цілісності України

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Неділя, 24 вересня 2017, 20:59

Перемога партії канцлера Німеччини Ангели Меркель на виборах наближає відновлення територіальної цілісності України. 

Про це заявив президент України Петро Порошенко у своєму привітанні Меркель за підсумками виборів

"Щирі вітання Ангелі Меркель - переможцю парламентських виборів та лідеру миру і стабільності в Європі", - зазначив глава української держави.

"Чіткий кредит довіри об’єднаній та сильній Європі. Перемога, що наближає відновлення територіальної цілісності України та її майбутнє в об’єднаній Європі", - додав Порошенко. 

Також з перемогою Меркель привітав глава українського уряду Володимир Гройсман.

"Взаємовигідна співпраця між нашими державами розвиватиметься й надалі", - зазначив він. 

Як відомо, за попередніми результатами екзіт-полів, проведених на виборах в Бундестаг,  блок ХДС/ХСС, очолюваний Ангелою Меркель, набрав 32.5% голосів і очевидно, саме Меркель стане канцлером у новому уряді Німечини.

Українська правда 

Теми: Порошенко Німеччина Меркель вибори
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