Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко пов'язав перемогу Меркель та відновлення цілісності України

Неділя, 24 вересня 2017, 20:59
Порошенко пов'язав перемогу Меркель та відновлення цілісності України

Перемога партії канцлера Німеччини Ангели Меркель на виборах наближає відновлення територіальної цілісності України. 

Про це заявив президент України Петро Порошенко у своєму привітанні Меркель за підсумками виборів

"Щирі вітання Ангелі Меркель - переможцю парламентських виборів та лідеру миру і стабільності в Європі", - зазначив глава української держави.

"Чіткий кредит довіри об’єднаній та сильній Європі. Перемога, що наближає відновлення територіальної цілісності України та її майбутнє в об’єднаній Європі", - додав Порошенко. 

Також з перемогою Меркель привітав глава українського уряду Володимир Гройсман.

"Взаємовигідна співпраця між нашими державами розвиватиметься й надалі", - зазначив він. 

Як відомо, за попередніми результатами екзіт-полів, проведених на виборах в Бундестаг,  блок ХДС/ХСС, очолюваний Ангелою Меркель, набрав 32.5% голосів і очевидно, саме Меркель стане канцлером у новому уряді Німечини.

Українська правда 

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкоНімеччинаМеркельвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
Усі новини...
Реклама: