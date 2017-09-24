Порошенко пов'язав перемогу Меркель та відновлення цілісності України

Перемога партії канцлера Німеччини Ангели Меркель на виборах наближає відновлення територіальної цілісності України.

Про це заявив президент України Петро Порошенко у своєму привітанні Меркель за підсумками виборів.

"Щирі вітання Ангелі Меркель - переможцю парламентських виборів та лідеру миру і стабільності в Європі", - зазначив глава української держави.

"Чіткий кредит довіри об’єднаній та сильній Європі. Перемога, що наближає відновлення територіальної цілісності України та її майбутнє в об’єднаній Європі", - додав Порошенко.

Також з перемогою Меркель привітав глава українського уряду Володимир Гройсман.

"Взаємовигідна співпраця між нашими державами розвиватиметься й надалі", - зазначив він.

Як відомо, за попередніми результатами екзіт-полів, проведених на виборах в Бундестаг, блок ХДС/ХСС, очолюваний Ангелою Меркель, набрав 32.5% голосів і очевидно, саме Меркель стане канцлером у новому уряді Німечини.

Українська правда