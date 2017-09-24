Порошенко связал победу Меркель с восстановлением целостности Украины

Победа партии канцлера Германии Ангелы Меркель на парламентских выборах приближает восстановления территориальной целостности Украины.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в своем поздравлении Меркель по итогам выборов.

"Искренние поздравления Ангеле Меркель - победителю парламентских выборов и лидеру мира и стабильности в Европе", - отметил глава украинского государства.

"Четкий кредит доверия объединенной и сильной Европе. Победа, которая приближает восстановление территориальной целостности Украины и ее будущее в объединенной Европе", - добавил Порошенко.

Также с победой Меркель поздравил глава украинского правительства Владимир Гройсман.

"Взаимовыгодное сотрудничество между нашими государствами будет развиваться и дальше", - отметил он.

Как известно, по предварительным результатам экзит-полов, проведенных на выборах в Бундестаг, блок ХДС/ХСС, возглавляемый Ангелой Меркель, набрал 32.5% голосов и очевидно, именно Меркель станет канцлером в новом правительстве Германии.

Украинская правда