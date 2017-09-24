Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко связал победу Меркель с восстановлением целостности Украины

Воскресенье, 24 сентября 2017, 20:59
Порошенко связал победу Меркель с восстановлением целостности Украины

Победа партии канцлера Германии Ангелы Меркель на парламентских выборах приближает восстановления территориальной целостности Украины.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в своем поздравлении Меркель по итогам выборов.

"Искренние поздравления Ангеле Меркель - победителю парламентских выборов и лидеру мира и стабильности в Европе", - отметил глава украинского государства.

"Четкий кредит доверия объединенной и сильной Европе. Победа, которая приближает восстановление территориальной целостности Украины и ее будущее в объединенной Европе", - добавил Порошенко.

Также с победой Меркель поздравил глава украинского правительства Владимир Гройсман.

"Взаимовыгодное сотрудничество между нашими государствами будет развиваться и дальше", - отметил он.

Как известно, по предварительным результатам экзит-полов, проведенных на выборах в Бундестаг, блок ХДС/ХСС, возглавляемый Ангелой Меркель, набрал 32.5% голосов и очевидно, именно Меркель станет канцлером в новом правительстве Германии.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоГерманияМеркельвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате считает, что вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
Все новости...
Реклама: