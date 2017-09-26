Клімкін: Резолюція про миротворців буде загальна, а не тільки наша

Україна запропонує проект резолюції Ради безпеки ООН про миротворчу місії на Донбасі, коли погодить позиції з іноземними партнерами.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі "Свободи слова" на каналі ICTV, передає Інтерфакс-Україна.

"Щодо російської резолюції нічого не почалося, крім дуже формальних консультацій, і то один раунд - щоб просто зреагувати. Ми на цей гачок не попадемося. Спочатку - загальна позиція з "великою сімкою", з ЄС, Китай теж важливий ... Тільки потім ми підемо з нашою резолюцією", - заявив він.

"Але це буде загальна, а не тільки наша резолюція", - додав міністр.

Відповідаючи на питання, Клімкін уточнив, що українська сторона має проект резолюції, і він узгоджений з друзями України.

"Ми її внесемо саме в той момент, коли у нас буде спільна позиція не тільки з нашими друзями, а й з усіма основними гравцями. І коли Росія не зможе на 100% почати гру, як завжди вона робить, зі створення умов для ослаблення мандату місії", - пояснив дипломат.

Він підкреслив, що не може бути ослаблення мандату миротворців.

Крім того, глава МЗС України зазначив, що перша резолюція, яку затвердить СБ ООН, буде технічною і не передбачатиме мандат всієї місії.

"Після цієї резолюції або паралельно з нею ... буде місія, яку генеральний секретар ООН направить, щоб зрозуміти, які кошти і сили і в часових рамках, і щодо організації процесу реально потрібні", - розповів міністр.

Він нагадав, що Україна свої пропозиції подала ще на початку 2015 року.

"У чому полягає трюк зараз. Якби ми внесли будь-який проект резолюції, навіть найкращий, підкреслю: навіть не щодо мандату, а технічної. Росія почала б відразу грати сама або за рахунок своїх друзів, намагаючись їх якось зблизити", - сказав Клімкін.

При цьому він додав, що таким чином РФ намагалася висувати свої умови введення миротворчої місії, які є неприйнятними для України.

Як відомо, Україна наполягає на перекритті неконтрольованої частини російсько-українського кордону миротворцями, оскільки РФ саме через неї поставляє зброю, військових і боєприпаси на окупований Донбас.

На думку російської сторони миротворці ООН повинні лише забезпечувати безпеку співробітників ОБСЄ на Донбасі.

Також повідомлялося, що в РФ згодні на миротворців, тільки після офіційного закріплення за Донбасом "особливого статусу".