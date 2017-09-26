Кримський татарин, якого катували окупанти, проходить реабілітацію в Києві

Кримський татарин Ренат Параламов, якого викрали і катували в окупованому Криму, проходить реабілітацію у Києві у відомчій лікарні Державного управління справами.

Про це повідомляє у вівторок перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"За дорученням президента і за ініціативою Рефата Чубарова, зараз в лікарні проходить обстеження і реабілітацію Ренат Параламов, якого викрали і катували російські окупанти в Криму. Ренату вдалося вирватися і зараз він на волі, в вільній Україні", – повідомляє Геращенко.

Як відомо, 13 вересня в кримському селищі Нижньогірське в будинку Параламова провели обшук, який силовики назвали "обстеженням і слідчими діями".

Адвокат припускав, що "огляд" може бути пов'язаний з релігійною активністю Параламова. За словами очевидців, люди в масках без розпізнавальних знаків на формі відвезли Параламова в невідомому напрямку. Пізніше стало відомо про вилучення книги і ноутбука з дому Параламова.

Через день активіст знайшовся на автостанції в Сімферополі зі слідами тортур на тілі.

Як відомо, після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки й допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники характеризують це як "боротьбу з інакомисленням".

Українська правда