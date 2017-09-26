Кримський татарин, якого катували окупанти, проходить реабілітацію в Києві

Кримський татарин, якого катували в окупованому Криму, ім'я якого не розголошується з міркувань безпеки, проходить реабілітацію в одній з лікарень міста Києва.

Про це повідомляє у вівторок перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"За дорученням президента і за ініціативою Рефата Чубарова, зараз у лікарні проходить обстеження і реабілітацію кримський татарин, якого катували російські окупанти в Криму. Йому вдалося вирватися і зараз він на волі, в вільній Україні", – повідомляє Геращенко.

Як відомо, після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки й допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники характеризують це як "боротьбу з інакомисленням".

Українська правда