Переживший пытки крымский татарин проходит реабилитацию в Киеве

Крымский татарин, которого пытали в оккупированном Крыму, имя которого не разглашается из соображений безопасности, проходит реабилитацию в одной из больниц Киева.



Об этом сообщает во вторник первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"По поручению президента и по инициативе Рефата Чубарова, сейчас в больнице проходит обследование и реабилитацию крымский татарин, которого пытали российские оккупанты в Крыму. Ему удалось вырваться и сейчас он на свободе, в свободной Украине", – сообщает Геращенко.



Как известно, после аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".



Украинская правда