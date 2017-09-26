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Переживший пытки крымский татарин проходит реабилитацию в Киеве

Вторник, 26 сентября 2017, 11:49

Крымский татарин, которого пытали в оккупированном Крыму, имя которого не разглашается из соображений безопасности, проходит реабилитацию в одной из больниц Киева.

Об этом сообщает во вторник первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"По поручению президента и по инициативе Рефата Чубарова, сейчас в больнице проходит обследование и реабилитацию крымский татарин, которого пытали российские оккупанты в Крыму. Ему удалось вырваться и сейчас он на свободе, в свободной Украине", – сообщает Геращенко.

Как известно, после аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".

Украинская правда

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Темы: крымские татарыправа человека
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