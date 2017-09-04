Поліція розслідує погром магазину на Грушевського як знищення майна

Печерське управління поліції у Києві зареєструвало кримінальне провадження через розгром входу магазину на Грушевського, на стінах якого перед тим стерли знамениті графіті часів Майдану.

Про це "Українські правді" повідомила прес-секретар київської прокуратури Надія Максимець.

"Провадження зареєстроване на звернення представника магазину за ст 194 ч.1 (Умисне знищення або пошкодження майна - ред.) Кримінального кодексу щодо пошкодження майна магазину", - сказала Максимець.

Прес-секретар додала, що ця стаття передбачає пошкодження майна у великих розмірах. Тому заявник повинен довести, що йому завдали саме такої шкоди.

Як повідомлялося, 3 вересня у Києві розгромили вхід до магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4, з фасаду якого перед цим були стерті знамениті графіті часів Майдану.

Раніше стало відомо, що з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 в Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

Керівник магазину Ігор Доценко назвав ці графіті "типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби".

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що інститут готує звернення в поліцію та до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті, які були пам'яткою історії.

Прокуратура Києва №6 відкрила кримінальне провадження за фактом нищення графіті.

Разом з тим, віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко на своїй сторінці в Twitter написав, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану, і за знищення музейного фонду передбачено кримінальну відповідальність.

Автор графіті вже заявив, що готовий відновити зображення.