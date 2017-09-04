Автор "Ікон Революції" хоче особисто відновити їх

Автор знищених "Ікон Революції" на фасаді будинку на вул Грушевського в Києві, соціальний художник Sociopath висловився проти їх відновлення групою художників і хоче зробити це особисто.

Про це він написав у facebook.

Художник вважає, що відновлення графіті без його участі є неправильним, а з проханням відновити картини ніхто з представників державних інституцій до нього не звертався. Водночас він висловив готовність відновити трилогію, як тільки ситуація набуде правильного розвитку.

"Мені, як і Вам, прикро, що таке сталося. Однак, ніхто з представників державних інституцій, окрім простих українців, не звертався до мене з проханням відновити картини. Сподіваюсь, Ви розумієте, що самовільне відновлення у даній ситуації неможливе", - написав він.

"Читаю, що група художників, начебто, завтра - 4 вересня, відновлюватиме малюнки без моєї участі. Прикро, але такий крок, як на мене, є нічим іншим, як спробою обдурити нас усіх та пропіаритися на даній ситуації" - додав автор.

Sociopath повідомив, що "Ікони Революції" в оригінальному розмірі в одному екземплярі є у його колекції, так само, як і трафарети, якими вони були створені.

"Я обіцяю Вам усім, що відновлю Трилогію, як тільки ситуація набуде правильного розвитку", - запевнив він.

Раніше куратор художніх проектів Гео Лерос заявив, що київські художники планують відновити знищені графіті часів Майдану на будівлі по вулиці Грушевського. За його словами, зробити це вони зможуть за фотографіями.

3 вересня стало відомо, що з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 у Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

Керівник магазину Ігор Доценко назвав ці графіті "типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби".

Згодом вхід до магазину люкс-меблів, з фасаду якого перед стерли графіті, розгромили, а біля входу запалили шини.

Після цього Доценко повідомив, що салон закрито. При цьому він заявив, що графіті замалювали якісь провокатори. Разом з тим журналіст Тетяна Висоцька оприлюднила фото, на якій сам Доценко керує робітником, який замальовував графіті.

Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко заявив, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану, і за знищення музейного фонду передбачено кримінальну відповідальність.

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що інститут готує звернення в поліцію та до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті, які були пам'яткою історії згідно з наказом Мінкультури від 15.10.2014 № 869.

Їх знищення є злочином і підпадає під дію ч.2 ст 298 Кримінального кодексу.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом нищення графіті. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що бізнес підприємців з магазину "Емпоріум" перевірять усі державні контролюючі органи.