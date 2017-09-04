Влада відстає від графіка асоціації з ЄС – Геращенко

Україна відстає від графіка виконання угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час погоджувальної ради парламенту 4 вересня.

Вона нагадала, що з 1 вересня повною мірою набула чинності угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

"Нашою дорожньою картою має тепер стати виконання угоди про асоціацію. Я з великим занепокоєнням зазначаю, що і уряд, і парламент – ми значно відстаємо у виконанні позицій імплементації угоди про асоціацію, як у прийнятті відповідного законодавства, так і у прийнятті підзаконних актів. З цим (останнім) ще гірше", – сказала Геращенко.

Вона наголосила: "Ми не можемо зволікати з виконанням угоди про асоціацію. Неправильно, що в уряді досі не створено нормальну експертизу законодавства відносно відповідності до європейського".

"Я звертаюсь до спікера з проханням найближчими днями провести спеціальну нараду за участю голів фракцій, голови профільного комітету, віце-прем'єра з питань євроінтеграції, щоб ми промоніторили нормально невиконання наших зобов’язань. Ми дуже відстаємо від графіку", – сказала перший віце-спікер.

"І щоб ми як пріоритет на цю сесію також поставили імплементацію законодавства до наших зобов'язань щодо угоди про асоціацію", – додала вона.

Олена Рощенко, УП