Мін'юст передасть запит на екстрадицію Саакашвілі Генпрокуратурі

789 переглядів
Вівторок, 5 вересня 2017, 15:11

Міністерство юстиції України перешле запит Грузії на арешт і видачу Міхеіла Саакашвілі до Генеральної прокуратури для перевірки.

Таку позицію свого відомства підтвердив "Українській правді" міністр юстиції Павло Петренко.  

"У відповідності до кримінально-процесуального законодавства Міністерство юстиції пересилає отриманий від грузинської сторони запит і супровідні документи у обсязі 94 сторінок до Генеральної прокуратури України для проведення екстрадиційної перевірки", – сказано у повідомленні Мін'юсту.

Петренко пообіцяв додатково поінформувати у разі виникнення нової інформації.

У прес-службі українського генпрокурора отримати коментар з приводу запиту на Саакашвілі уже впродовж кількох годин не вдається.

Раніше Міністерство юстиції України отримало від Головної прокуратури Грузії новий запит на розшук, взяття під варту та екстрадицію Михайла Саакашвілі.

За даними грузинської прокуратури, Саакашвілі є обвинувачуваним у чотирьох провадженнях: протиправне привласнення чи розтрата чужого майна у великому розмірі, вчинена групою осіб із використанням службового становища; умисне завдання тяжкої шкоди здоров’ю; зловживання службовими повноваженнями особою, що займає державно-політичну посаду, та перевищення повноважень шляхом насильства чи з застосуванням зброї та образою гідності потерпілого.

У надісланих на адресу Мін'юсту України документах зазначається, що суддя Колегії у кримінальних справах Тбіліського міськсуду обрав для Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, згодом екс-президента оголосили у розшук.

Головна прокуратура Грузії гарантувала ГПУ, що цей запит "не має на меті переслідування особи за політичними мотивами", що Саакашвілі не інкримінуватимуть інші статті і не видадуть третій державі без згоди України.

Як відомо, президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства України.

Саакашвілі заявляв, що 10 вересня прибуде з Польщі на кордон України і через пункт пропуску "Краковець" спробує в’їхати в Україну.

Джерела в керівництві ГПУ заявляли, що, якщо Саакашвілі опиниться на території України і Грузія надішле третій запит про екстрадицію, – його видадуть.

Позбавлений громадянства України екс-глава Одеської обладміністрації днями заявляв, що подорожує з українським паспортом.

Народні депутати від партії "Самопоміч" планують зустрічати Саакашвілі на КПП "Краковець" 10 вересня.

Олена Рощенко, УП

Теми: Саакашвілі Мін'юст Генпрокуратура Грузія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Київ отримав запит від Грузії на арешт і видачу Саакашвілі 5 вересня 2017, 12:26
Садовий заявив, що нардепи "Самопомочі" зустрічатимуть Саакашвілі 10 вересня 5 вересня 2017, 01:20
Найголовніше за день 4 вересня 2017, 21:22
powered by lun.ua
Головні новини
Голову Вищого адмінсуду Нечитайла звільнили з посади
Мін'юст передасть запит на екстрадицію Саакашвілі Генпрокуратурі
Росіян серед миротворців на Донбасі бути не повинно – МЗС
Росія почала військові навчання в анексованому Криму
Усі новини
Гогольфест

Якою буде опера-балет ARK/Ковчег – головна прем’єра Гогольфесту

Фото

Як звучав і виглядав 15-й фестиваль "Джаз Коктебель"