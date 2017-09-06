Адвокат: Лариновичу не повідомляли підозру в "перевороті"

Адвокат колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича Євген Солодко заявив, що його підопічному не повідомляли про підозру в захопленні влади за допомогою незаконного повернення Конституції 1996 року в 2010 році.



Про це він пише 6 вересня на своїй сторінці в Facebook.



"Щодо нібито нової підозри Олександру Лавриновичу: як його адвокат заявляю, що станом на 13-23 сьогоднішнього дня ніякої підозри Олександру Володимировичу не вручено, повістки на допит у будь-якій справі немає", – повідомив.



Тому, за словами адвоката, "всі інформаційні повідомлення з цього приводу – біг попереду диму паровоза".

6 вересня Генеральна прокуратура заявила, що повідомила про підозру в захопленні влади екс-президенту Віктору Януковичу та екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу.

ГПУ звинувачує їх у тому, що вони в 2010 році без рішення Верховної Ради змінили Конституцію, повернувши її текст в редакції 1996 року, що розширило повноваження президента за рахунок звуження ролі і повноважень парламенту й уряду.

Як відомо, 30 вересня 2010 року Конституційний Суд у закритому режимі скасував політичну реформу від 2004 року. Тим самим суд під головуванням Анатолія Головіна повернув у дію Конституцію 1996 року.

Відтак, Віктор Янукович отримав ширші повноваження, ніж мав Віктор Ющенко, – такі, які мав ще Леонід Кучма. А повноваження Верховної Ради звузилися.

Повний текст рішення КС про скасування політреформи 2004 року

22 лютого 2014 року, одразу після втечі Віктора Януковича, Верховна Рада своєю постановою повернула до Конституції зміни від 2004 року. Крім того, 2 червня 2016 року парламент забрав у президента право утворювати суди.

Українська правда