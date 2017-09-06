Лавриновича викликали до ГПУ, щоб допитати і вручити підозру

Генпрокуратура викликала на 7 серпня колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича, підозрюваного у здійсненні конституційного перевороту.

Про це заявив на брифінгу у середу начальник відділу процесуального керівництва Генпрокуратури Олексій Донський.

За його словами, Лавриновича будуть чекати о 14:00. Екс-чиновника ознайомлять з його правами, запропонують дати покази та вручать підозру.

Донський повідомив, що Лавриновича вже допитували ще задовго до вручення підозри, на стадії досудового слідства.

"На сьогоднішній день є три фігуранти, яким повідомлені підозри. Але це не межа, ми ще працюємо", - додав він.

Як відомо, 6 вересня Генеральна прокуратура заявила, що повідомила про підозру в захопленні влади екс-президенту Віктору Януковичу та екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу.

ГПУ звинувачує їх у тому, що вони в 2010 році без рішення Верховної Ради змінили Конституцію, повернувши її текст в редакції 1996 року, що розширило повноваження президента за рахунок звуження ролі і повноважень парламенту й уряду.

Як повідомлялося, 30 вересня 2010 року Конституційний Суд у закритому режимі скасував політичну реформу від 2004 року. Тим самим суд під головуванням Анатолія Головіна повернув у дію Конституцію 1996 року.

Відтак, Віктор Янукович отримав ширші повноваження, ніж мав Віктор Ющенко, – такі, які мав ще Леонід Кучма. А повноваження Верховної Ради звузилися.

Повний текст рішення КС про скасування політреформи 2004 року

22 лютого 2014 року, одразу після втечі Віктора Януковича, Верховна Рада своєю постановою повернула до Конституції зміни від 2004 року. Крім того, 2 червня 2016 року парламент забрав у президента право утворювати суди.

Роман Кравець, УП