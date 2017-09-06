Директор "Емпоріуму": Я не нищив графіті, це провокація

Директор магазину "Емпоріум", з якого стерли "ікони гідності", Ігор Доценко запевняє, що не давав вказівки нищити графіті, планує шукати нове приміщення для магазину і готовий сприяти у відновленні картин.

Про це він сказав у коментарі "Українській правді".

"Ми їх не видаляли. Я нікому ніяких вказівок не давав. Я не зацікавлений був це робити. Ці графіті були створені у мій день народження 12 лютого 2014 року. Під час революції вночі прийшли хлопці і спитали – ми тут розмальовуємо стіни. А я кажу: а чого ви питаєте? Робіть", - сказав Доценко.

Він стверджує, що доглядав за картинами 3,5 роки.

"Я 3,5 роки доглядав і підтримував технічний стан цих графіті, бо ті фарби, якими їх малювали – і нітрофарба, і масляна, і гуаш – вони вже до осені половина облетіла. Ми їх підмальовували, і в 2015 році, коли дійсно була загроза, що вони можуть зникнути, ми вкрили їх лаком", - сказав директор магазину.

Він додав, що розцінює ситуацію з графіті як провокацію.

"Тобто 3,5 роки їх доглядати, а тоді взяти їх замалювати? Причому зробити це тоді, коли всі з відпусток приїхали, коли у суботу повне місто людей, усі гуляють, ярмарки. Це провокація. Сам В’ятрович у себе на фейсбуці написав і своїм постом усе всім пояснив", - сказав Доценко.

Коментуючи фото, на яких він стоїть поруч з чоловіком, що замальовує графіті, Доценко сказав:

"Я не замальовував і, може, навіть і ця людина не замальовувала. Чи замальовувала. Я приїхав на роботу щось о дванадцятій - початку першої і побачив цю людину, я спитав, хто він і що тут робить, бо я знаю, що комунальні служби час від часу чистять фасади. Буквально зразу до мене під’їхала Віра Савченко, помічник нардепа Надії Савченко і сказала гнівно так: як же так, нащо ви замальовуєте, то ж неправильно. Я кажу – що ви кажете, ви ж самі бачите, що я щойно приїхав на машині".

Він додав, що чоловіка, який замальовував графіті не знає: "Я його не знаю. Він казав: "Мені сказали пофарбувати, і я фарбую".

На питання, чому він не заявив до поліції, Доценко сказав: "По-перше, поліція цим не займається. По-друге, Віра Савченко мені сказала: "Я буду подавати скаргу в мерію і Мінкультури". Я кажу: "Так, звісно. Треба це з’ясувати". Я тому і не звертався, бо помічниці нардепа чи самій нардепу простіше звернутися до мерії чи до поліції, і вони тоді відреагують миттєво".

Він додав, що за ці дні отримав близько 200 погроз у соціальних мережах, серед них зокрема, від помічників нардепів. Доценко розповів, що магазин на Грушевського закрився. За його словами, магазин поніс збитки, які оцінюються сумами "між десятками і сотнями тисяч гривень".

Він також повідомив, що розмови з керівництвом Інституту української мови НАН України щодо продовження чи припинення договору оренди ще не мав. Водночас він відмовився коментувати, чи давав свідчення у справі про графіті.

"Співпраця чи робота йде по всіх трьох напрямках – СБУ займається екстремізмом, тероризмом, прокуратура – пошкодженням пам’яток культурної спадщини, поліція – нанесення шкоди держаному та приватному майну та хуліганські дії. Усе що стосується нашого співпраці з правоохоронцями, прокуратурою і СБУ, я не буду нічого коментувати", - сказав Доценко.

За його словами, магазин сприятиме у відновленні графіті.

"Ми зідзвонимося з Соціопатом і це питання вирішимо – треба буде, щоб ми брали в цьому участь, чи не треба, як ми можемо допомогти. Готові надати фінансову підтримку – це не проблема", - сказав Доценко.

Він також наголосив, що магазин "Емпоріум" орендує приміщення на Грушевського з 1998 року.

Ірина Балачук, УП

