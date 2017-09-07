Лавринович сходив до ГПУ за підозрою

Колишній міністр юстиції Олександр Лавринович у четвер завітав до Генеральної прокуратури, де йому вручили підозру в захоплення державної влади.

Про це розповів журналістам сам екс-міністр після відвідування ГПУ, повідомляє "Укрінформ".

"Була слідча дія - вручення мені підозри", - сказав він.

Екс-міністр юстиції зазначив, що йому інкримінують захоплення державної влади.

За словами його адвоката Євгена Солодка, Лавриновичу загрожує до 15 років позбавлення волі. Юрист також наголосив, що в четвер питання про обрання запобіжного заходу Лавриновичу не порушувалося.

"Далі буде слідство. Процесуальна поведінка Олександра Володимировича є бездоганною, тому казати, що існують ризики того, що він буде ухилятися і чинити якісь перешкоди слідству, - їх просто не існує, цих ризиків", - уточнив Солодко.

Адвокат додав, що підозра налічує близько 10 сторінок, але "там дуже багато посилань на різні нормативно-правові акти, і зробити їх аналіз - це потребує часу".

ГПУ звинувачує їх у тому, що вони в 2010 році без рішення Верховної Ради змінили Конституцію, повернувши її текст в редакції 1996 року, що розширило повноваження президента за рахунок звуження ролі і повноважень парламенту й уряду.

За даними "Інтерфакс-Україна", Лавриновичу в ГПУ тільки вручили підозру, ніяких питань не задавали.

Як повідомлялося, Генпрокуратура викликала Лавриновича на 14:00 четверга, аби вручити підозру в захопленні державної влади й допитати.

Разом з екс-міністром у справі фігурує колишній президент України Віктор Янукович.

30 вересня 2010 року Конституційний Суд у закритому режимі скасував політичну реформу від 2004 року. Тим самим суд під головуванням Анатолія Головіна повернув у дію Конституцію 1996 року.

Повний текст рішення КС про скасування політреформи 2004 року

22 лютого 2014 року, одразу після втечі Віктора Януковича, Верховна Рада своєю постановою повернула до Конституції зміни від 2004 року. Крім того, 2 червня 2016 року парламент забрав у президента право утворювати суди.