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Депутати БПП зустрінуться з Порошенком увечері

Четвер, 7 вересня 2017, 13:00

Ввечері 7 вересня фракція "Блок Петра Порошенка" проведе своє засідання на Банковій.

Про це кореспонденту "Української правди" повідомили депутати цієї фракції в четвер.

"Президент нас збирає ввечері після засідання. Будемо говорити про початок сезону, що нас очікує, хто що має робити", – сказав один із депутатів БПП.

Інформацію про засідання фракції у Порошенка підтвердив нардеп Олексій Гончаренко: "Так, о 19.00 годині", – сказав він.

Як відомо, вранці 7 вересня президент виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: БПППорошенко
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