"Team building" БПП: Луценко прийшов "без папки" – і всі видихнули

На неформальній зустрічі депутатів фракції "Блок Петра Порошенко" з президентом 7 вересня були присутні і члени Кабінету міністрів, і генпрокурор, і мер Києва.



Про це народний депутат від БПП Олексій Гончаренко розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради в п'ятницю, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"Там були виключно народні депутати, члени уряду, президент ... Гройсман та інші міністри, ті міністри, які були за квотою БПП", – сказав він.



За словами Гончаренка, на зустрічі також був присутній генеральний прокурор Юрій Луценко.



"Він свідомо сказав "я без папки" і всі видихнули", – сказав депутат і додав, що Луценко пожартував, маючи на увазі, що прийшов без подань на парламентарів.



А депутат Валерій Карпунцов підтвердив, що зустріч проходила в державній резиденції "Залісся".



"Це була зустріч у форматі team building, це об'єднання команди, обговорення поточних питань ... це було абсолютно неформальне спілкування. Зрозуміло, що говорили про політику, але не так багато, як ви думаєте", – розповів він.



За його словами, багато депутатів давно не бачилися і обговорювали життєві питання.



"Зустріч була ефективною і добре пройшла", – сказав Карпунцов і додав, що жодних скандалів не відбулося.



"Українська правда" повідомляла, що увечері 7 вересня фракція БПП зібралася на заміську вечірку в Заліссі. Після мотиваційного виступу президента перейшли до неформальних бесід.



Крім численних кортежів із чиновниками, біля резиденції було 7 автобусів із правоохоронцями.

У свою чергу, нардеп Сергій Лещенко написав у Facebook, що на зустрічі в Заліссі не був – і не знає, про що там ішлося.