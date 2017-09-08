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Фракція БПП відгуляла вечірку у Заліссі

П'ятниця, 8 вересня 2017, 00:07

Фракція БПП відсвяткувала відкриття політичного сезону у резиденції Залісся.

Про це УП повідомили джерела, які були присутніми на заході.

Крім депутатів фракції на засіданні були президент Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, генпрокурор Юрій Луценко та міністри фракції БПП, мер Києва Віталій Кличко.

"В основному виступ президента стосувався початку політичного сезону. Говорив трохи про міжнародні справи, про децентралізацію, про важливість мажоритарників", - повідомив один співрозмовник

"Нічого особливого. Був мотиваційний виступ президента і неформальна розмова з ним. Було неформальне спілкування з прем'єром, з генпрокурором", - зазначив ще один співрозмовник.

"Луценко жартував, що прийшов без подань", - говорить інший учасник вечірки.

 
Депутати фракції БПП дорогою у Залісся
 

На запитання, чи хтось розважав гостей, один з депутатів відповів, що "ніхто не співав".

Разом з тим кореспонденти УП стали свідками, як із резиденції виїжджали чисельні кортежі з високопоставленими чиновниками. Також резиденцію залишали сім автобусів з правоохоронцями, які забезпечували охорону, та пожежні машини.

Як відомо, вранці 7 вересня президент виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради.

"Українська правда" у Threads

Теми: БПППорошенко
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