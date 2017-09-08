Поліція покарала затриманого під Радою автомобіліста
Поліція притягнула до адмінвідповідальності й відпустила затриманого на мітингу за легалізацію нерозмитнених автомобілів у Києві.
Про це повідомляють "Українські новини" із посиланням на заступника начальника відділу комунікації Національної поліції в Києві Яну Неруш.
За її словами, чоловік намагався підпалити покришки на мітингу під будівлею Верховної Ради.
"На затриманого складено адміністративний протокол за статтею 173, це дрібне хуліганство", - сказала вона.
Неруш повідомила, що затриманий 7 вересня чоловік був відпущений з Печерського районного відділення поліції того ж дня.
За законом дрібне хуліганство карається штрафом від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправними роботами на термін від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку або адміністративним арештом на строк до 15 діб.
Як повідомлялося, у четвер, 7 вересня, правоохоронці відтіснили від стін Верховної Ради акцію власників автомобілів з єврономерами, яка проходила під парламентом з ранку 6 вересня.
Дії поліції призвели до сутичок, під час яких одного чоловіка доставили до територіального управління поліції.
Зрештою мітингувальники за легалізацію нерозмитнених автомобілів завершили свій мітинг біля будівлі ВР.
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