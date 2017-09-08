Більдт: План Путіна щодо миротворців на Донбасі не підтримає навіть Китай

Те, що в Кремлі заговорили про миротворчу місію на Донбасі, вказує на деякі зміни, і може відкрити певні можливості.

Про це в статті для видання Washington Post пише колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт.

"Раптово російський президент Володимир Путіна заговорив про миротворчу місію ООН в конфлікті, який він підтримує в Україні, на Донбасі. Чому? Раніше Росія рішуче виступала проти будь-якого залучення ООН, не кажучи вже про міжнародних миротворців. Очевидно, щось змінилося для Кремля", – вважає колишній дипломат.

"Без сумніву, версія миротворчої місії, яку пропонує Путін, – це провальний варіант. Він хоче розміщення легких сил уздовж лінії зіткнення між його сепаратистськими силами і рештою України. Це виставляє конфлікт внутрішньою українською справою, надаючи прикриття російським силам, які там знаходяться, і контролю РФ над міждержавним кордоном", – говорить Більдт.

На думку екс-міністра, "навіть Китай на це поведеться. У нинішній Раді безпеки, можливо, Болівія підтримала б план Путіна, але більше ніхто".

Проте, за словами Більдта, позиція Путіна як і раніше являє собою цікаву зміну і відкриває місце для дискусії про реальну місію з підтримання миру для імплементації вмираючих мирних "мінських угод".

"Звичайно, це не перспектива сьогоднішнього дня, може бути, навіть не завтрашнього, але післязавтрашнього", – пише він.

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Ігри в дипломатію. Чому Путін заговорив про миротворців на Донбасі

"Очевидно, Кремль глибоко стурбований повідомленнями про те, що адміністрація Трампа серйозно подумує про постачання Україні сучасної оборонної зброї. Це дуже ускладнить будь-яку можливість для Росії в майбутньому завдати удару по Україні своїми регулярними військами, як вона зробила це в серпні 2014 року і в лютому 2015 року", – йдеться в статті.

На думку Більдта, адміністрація Трампа, безсумнівно, повинна приступити до постачань зброї – чому Україна має бути відмовлено в праві на захист?

"Але США і ЄС повинні одночасно зайнятися питанням миротворчої місії. Вони зобов'язані викрити Путіна та подати пропозиції щодо ефективної миротворчої місії для реалізації "мінських угод", які передбачають проведення виборів на окупованих територіях, виведення російських військ і повернення Україні контролю над її кордоном", – зазначає дипломат.

Політик нагадує про прецедент, коли місія ООН взяла під контроль сербсько-сепаратистську частину Хорватії, роззброїла її, встановила порядок і поступово відновила повагу до міжнародного кордону між Сербією і Хорватією.

"Це не було досконалим у всіх відносинах, а Донецький і Луганський сепаратистські регіони набагато більші. Завдання економічної ревіталізації також на порядок масштабніше. Але в порівнянні з вирішенням проблем в Афганістані, спробами вирішити питання в Іраку або ситуації в Сирії, це вихід", – вважає екс-дипломат.

"Ніщо з цього не буде можливим, якщо Кремль не буде зацікавлений у виході з трясовини в Україні, яка лише поглиблюється... Зараз ми бачимо першу маленьку ознаку якогось прогресу. Заходу слід взяти його на себе і просувати вперед справжні варіанти підтримання миру", – зазначає Більдт.



"Те, що Донбас потребує миру, це очевидно. Уже близько 10 000 людей загинули в конфлікті. І Україні потрібен мир, щоб просувати демократичні реформи. Також і для Росії світ може стати ключем не тільки до більш конструктивних відносин із Заходом, а й до довгострокового примирення з Україною, яка в іншому випадку ризикує стати вічним ворогом Росії", – резюмує він у статті.

Як відомо, 5 вересня Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

За твердженням Путіна, миротворці можуть перебувати лише на лінії розмежування сторін – для забезпечення безпеки місії ОБСЄ. Крім того, ввести миротворців на схід України можна лише після розведення сторін і відведення важкої техніки, і лише за узгодженням із представниками т. зв "ДНР" і "ЛНР".

Представники України у тристоронній контактній групі щодо вирішення конфлікту на Донбасі заявили, що Путін підміняє поняття і знецінює саму ідею миротворців.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що присутність росіян у миротворчій місії неможлива, як і переговори на цю тему з проросійськими бойовиками.

Валентина Романенко, УП