З'явилося відео моменту вибуху авто Махаурі

У мережі з'явилося відео моменту вибуху автомобіля в центрі Києва, внаслідок якого загинув Тимур Махаурі.

Відео з камери спостереження розміщено в YouTube.

З нього видно, що автомобіль повільно рухався у заторі, навколо була велика кількість інших машин.

На 53 секунді відео видно вибух. Пізніше до місця події почали сходитися люди.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що потужність вибуху складала від 600 грам до 1 кілограма в тротиловому еквіваленті. Вид вибухового пристрою наразі з'ясовується.

Як відомо, ввечері 8 вересня у центрі Києва біля Бесарабського ринку на вулиці Павла Скоропадського вибухнуло авто Toyota Camry з грузинськими номерами. В машині перебували троє пасажирів. Чоловік загинув на місці, жінку доставили до лікарні у важкому стані, здоров'ю дитини загрози немає.

Пізніше з'ясувалося, що загиблим був Тимур Махаурі.

Прес-служба СБУ повідомила, що Алі Тімаєв, відомий як Тімур Махаурі, всіма можливими засобами боровся з "путінським" режимом, був особистим ворогом глави Чечні Рамзана Кадирова.

Українська правда