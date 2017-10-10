Україна впереше показала свою зброю на міжнародній виставці в США

Україна вперше була представлена на міжнародній виставці озброєння "AUSA-2017" в США.

Про це повідомляє посольство України в США.

За спільної ініціативи Посольства України в США та Державного концерну "Укроборонпром" Україна вперше була представлена на міжнародній виставці озброєння "AUSA-2017" в Вашингтоні.

Як повідомляється, Україна представила БТР-4 та дистанційно керований мінібронетранспортер "Фантом-2".

У церемонії відкриття українського стенду на виставці взяли участь Посол України в США Валерій Чалий, Генеральний директор ДК "УкрОборонПром" Роман Романов та Перший заступник командувача ВДВ Генерал-майор Андрій Ковальчук.

Виставка є найбільшою міжнародною платформою, яка об'єднує понад 600 представників державних та приватних корпорацій у галузі оборонної промисловості з різних країн світу.