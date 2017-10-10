ЄС вимагає від України антикорупційний суд. Допоможе з відбором

У Євросоюзі наполягають на необхідності створення окремого Антикорупційного суду та готові допомагати з відбором суддів.

Про це йдеться у відповіді представництва ЄС в Україні на запитання "Європейської правди" про позицію ЄС щодо антикорупційного суду після публікації висновку Венеціанської комісії.

В ЄС наголошують, що висновок Венеціанської комісії є дуже важливим у контексті подальшої модернізації України і "містить корисне уточнення європейських стандартів створення спеціалізованих антикорупційних судових органів".

"Вищий спеціалізований антикорупційний суд повинен бути створений як незалежна і окрема установа від існуючої структури судової влади. І навпаки, впровадження цього суду в існуючу структуру судової влади через призначення спеціалізованих суддів у всіх загальних місцевих судах, апеляційних та верховних судах не може бути виправданим чи застосованим на практиці з огляду на чинне законодавство та міжнародні зобов'язання України щодо створення спеціалізованого антикорупційного суду", - йдеться у коментарі.

В ЄС також привітали намір президента Петра Порошенка створити антикорупційний суд, який би відповідав стандартам ради Європи.

При цьому ЄС висловив готовність надати українській владі підтримку у створенні Вищого спеціалізованого антикорупційного суду, який би відповідав висновку Венеціанської комісії.

"Незалежність, цілісність та професіоналізм усіх суддів, які будуть призначатися в антикорупційний суд, будуть мати вирішальне значення для відновлення довіри громадськості до влади, і ЄС готовий сприяти прозорості процесу відбору суддів у разі необхідності", - заявили у ЄС.

Як повідомлялося, у п’ятницю Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія, далі – ВК) ухвалила висновок щодо двох законопроектів про створення системи антикорупційного судочинства.

Венеціанська комісія зокрема підтримала принципове рішення про створення окремого антикорупційного суду, враховуючи те, що корупція є "ключовою проблемою" в Україні.

Детальніше про це читайте у статті Антикорупційний суд та неординарні рішення: що доручила Україні Венеціанська комісія.