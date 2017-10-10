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ЕС требует от Украины антикоррупционный суд. Поможет с отбором

Вторник, 10 октября 2017, 08:57
ЕС требует от Украины антикоррупционный суд. Поможет с отбором

В Евросоюзе настаивают на необходимости создания отдельного Антикоррупционного суда и готовы помогать с отбором судей.

Об этом говорится в ответе представительства ЕС в Украине на вопрос "Европейской правды" о позиции ЕС по антикоррупционному суду после публикации вывода Венецианской комиссии .

В ЕС отмечают, что заключение Венецианской комиссии является очень важным в контексте дальнейшей модернизации Украины и "содержит полезное уточнение европейских стандартов создание специализированных антикоррупционных судебных органов".

"Высший специализированный антикоррупционный суд должен быть создан как независимое и отдельное учреждение от существующей структуры судебной власти. И наоборот, внедрение этого суда в существующую структуру судебной власти путем назначения специализированных судей во всех общих местных судах, апелляционных и верховных судах не может быть оправданным или примененным на практике, учитывая действующее законодательство и международные обязательства Украины относительно создания специализированного антикоррупционного суда", - говорится в комментарии.

В ЕС также приветствовали намерение президента Петра Порошенко создать антикоррупционный суд, который бы соответствовал стандартам Совета Европы.

При этом ЕС выразил готовность предоставить украинским властям поддержку в создании Высшего специализированного антикоррупционного суда, который бы отвечал заключению Венецианской комиссии.

"Независимость, добропорядочность и профессионализм всех судей, которые будут назначаться в антикоррупционный суд, будут иметь решающее значение для восстановления доверия общественности к власти, и ЕС готов содействовать прозрачности процесса отбора судей в случае необходимости", - заявили в ЕС.

9 октября глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что вскоре представят новый законопроект, предусматривающий создание Антикоррупционного суда в Украине, в котором будут учтены замечания Венецианской комиссии.

Сейчас на рассмотрение ВР внесены два законопроекта №6011 (авторства Оксаны Сыроид и Ивана Крулько) и №6529 (авторства Сергея Алексеева из БПП).

6 октября Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) поддержала создание Антикоррупционного суда в Украине, назвав законопроект №6011 "хорошей основой" для создания Высшего специализированного антикоррупционного суда, которую надо доработать.

А законопроект №6529 Алексеева Венецианская комиссия раскритиковала.

Президент Петр Порошенко заявил уже, что готов внести законопроект о создании антикоррупционного суда в Украине, если парламентарии разработают консенсусный вариант. При этом он все же выступает за параллельное формирование антикоррупционной палаты в Верховном Суде.

Подробнее читайте в статье Антикоррупционный суд и неординарные решения: что поручила Украине Венецианская комиссия.

Темы: ЕСсудкоррупция
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