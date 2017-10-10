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Герасимов анонсував новий проект закону щодо Антикорупційного суду

Вівторок, 10 жовтня 2017, 01:17

Найближчим часом буде представлений законопроект, який передбачає створення Антикорупційного суду в Україні, в якому буде враховано зауваження Венеціанської комісії.

Про це розповів глава фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає Інтерфакс-Україна.

"На даний момент Венеціанська комісія дійсно сказала, що Антикорупційний суд бажано створити в Україні. Але одночасно вона забракувала ті два законопроекти, які аналізувала. Зараз ми отримали ці висновки", - повідомив Герасимов.

"Я думаю, що вже найближчим часом ми побачимо новий законопроект, що врахує ці побажання і його вже будемо приймати", - додав він.

Зараз на розгляд парламенту внесено два законопроекти №6011 (авторства Оксани Сироїд і Івана Крулько) і №6529 (авторства Сергія Алексєєва).

Як повідомлялося, Венеціанська комісія підтримала створення в Україні Антикорупційного суду, назвавши законопроект №6011 "хорошою основою" для створення Вищого спеціалізованого антикорупційного суду. ВК, в той же час, пропонує доопрацювати його, прибравши окремі недоліки, здатні призвести до оскарження закону в Конституційному суді.

Одночасно Венеціанська комісія аналізувала законопроект №6529, зареєстрований членом БПП Сергієм Алексєєвим. Цей проект комісія жорстко розкритикувала, повідомивши українську сторону про небажаність його прийняття.

"Проект суперечить законодавству України, і міжнародним зобов'язанням", - йдеться у висновку.

ВК також зазначила нереалістичність його виконання.

Саме цей варіант до останнього тижня підтримував президент Порошенко і представники його команди; він пропонує створення не окремого антикорупційного суду, а антикорупційних палат в судах загальної юрисдикції.

Як повідомлялося раніше, на цьому тижні Порошенко несподівано змінив публічну позицію щодо створення антикорупційного суду. Деталі – в статті "Загроза з Венеції: хто переконав Порошенка підтримати ідею антикорупційного суду".

"Українська правда" у Threads

Теми: судБППВерховна Рада
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