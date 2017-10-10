ЄС вимагає від України антикорупційний суд. Допоможе з відбором

У Євросоюзі наполягають на необхідності створення окремого Антикорупційного суду та готові допомагати з відбором суддів.

Про це йдеться у відповіді представництва ЄС в Україні на запитання "Європейської правди" про позицію ЄС щодо антикорупційного суду після публікації висновку Венеціанської комісії.

В ЄС наголошують, що висновок Венеціанської комісії є дуже важливим у контексті подальшої модернізації України і "містить корисне уточнення європейських стандартів створення спеціалізованих антикорупційних судових органів".

"Вищий спеціалізований антикорупційний суд повинен бути створений як незалежна і окрема установа від існуючої структури судової влади. І навпаки, впровадження цього суду в існуючу структуру судової влади через призначення спеціалізованих суддів у всіх загальних місцевих судах, апеляційних та верховних судах не може бути виправданим чи застосованим на практиці з огляду на чинне законодавство та міжнародні зобов'язання України щодо створення спеціалізованого антикорупційного суду", - йдеться у коментарі.

В ЄС також привітали намір президента Петра Порошенка створити антикорупційний суд, який би відповідав стандартам ради Європи.

При цьому ЄС висловив готовність надати українській владі підтримку у створенні Вищого спеціалізованого антикорупційного суду, який би відповідав висновку Венеціанської комісії.

"Незалежність, доброчесність та професіоналізм усіх суддів, які будуть призначатися в антикорупційний суд, будуть мати вирішальне значення для відновлення довіри громадськості до влади, і ЄС готовий сприяти прозорості процесу відбору суддів у разі необхідності", - заявили у ЄС.

9 жовтня голова фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявив, що незабаром представлять новий законопроект, який передбачає створення Антикорупційного суду в Україні, в якому буде враховано зауваження Венеціанської комісії.

Зараз на розгляд ВР внесено два законопроекти №6011 (авторства Оксани Сироїд і Івана Крулько) і №6529 (авторства Сергія Алексєєва із БПП).

6 жовтня Європейська комісія "За демократію через право" (Венеційська комісія) підтримала створення в Україні Антикорупційного суду, назвавши законопроект №6011 "хорошою основою" для створення Вищого спеціалізованого антикорупційного суду, яку потрібно доопрацювати.

А законопроект №6529 Алексєєва Венеційська комісія розкритикувала.

Президент Петро Порошенко заявив уже, що готовий внести законопроект про створення Антикорупційного суду в Україні, якщо парламентарі напрацюють консенсусний варіант. При цьому він усе-таки виступає за паралельне формування антикорупційної палати у Верховному Суді.

Детальніше читайте у статті Антикорупційний суд та неординарні рішення: що доручила Україні Венеціанська комісія.