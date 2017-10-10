"Прорив Саакашвілі": поліція хоче доступ до матеріалів "Громадського ТБ"

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Вівторок, 10 жовтня 2017, 11:59

Слідчі Національної поліції намагаються отримати доступ до матеріалів Громадського телебачення у рамках розслідування справи про незаконний перетин кордону 10 вересня 2017 року.

Про це повідомляє у вівторок виконавчий директор Громадського Катерина Горчинська.

"Другий раз за 3 робочих дні на Громадське приходять слідчі Нацполіції. В п'ятницю приходили з обшуком до Київмісьбуду – і вирішили чомусь і до нас завітати, хоча ухвали суду на це не було. Приміщення в Київмісьбуді орендуємо давно, договір про це слідчі мали", – пише вона.

 

"Сьогодні знову завітали. Троє приїхало зі Львова, вилучати матеріали про незаконний перетин кордону Давідом Сакварелідзе. Прийшли втрьох отримати "тимчасовий доступ" до відеоматеріалів - хоча зазвичай у схожих випадках просто надсилають листа. Якось дивно. Соупадєніє, мабуть", – зазначає Горчинська.

В свою чергу в коментарі "Українській правді" слідчі заявили, що прийшли, виконуючи ухвалу суду про тимчасовий доступ до інформації.

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Українська правда

Теми: Саакашвілі поліція ЗМІ
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