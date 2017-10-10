У РФ кажуть, що склад миротворців повинен подобатися бойовикам Донбасу
Росія й далі бачить роль миротворців на Донбасі лише в тому, щоб охороняти спостерігачів ОБСЄ, і побоюється повернення контролю над захопленою територією Україні.
Це випливає зі слів статс-секретаря, заступника міністра закордонних справ РФ Григорія Карасіна в інтерв'ю "РИА Новости".
Він нагадав, що 5 вересня Росія запропонувала Радбезу ООН проект резолюції про місію ООН з охорони Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України, але Україна не згодна на російський варіант і домагається розміщення миротворців на всій території Донбасу, в тому числі, уздовж кордону з РФ.
"Складається враження, що Київ відводить оонівським "блакитним каскам" зовсім іншу роль. Фактично, їм приписується мало не роль "окупаційних сил" для "наведення ладу" на південному сході України, встановлення там міжнародного протекторату", – сказав Карасін.
"Такі заходи є ніщо інше, як ревізія суті мінського "Комплексу заходів" від 12 лютого 2015 року. Зрозуміло, з цим ми погодитися не можемо", – заявив він.
Карасін додав, що склад "охоронної" місії ООН буде предметом окремих консультацій у Нью-Йорку.
"Потрібен справді дієздатний і чіткий мандат, який, крім іншого, буде прийнятний для Донбасу", – заявив він, тоді як Україна виступає проти росіян у миротворчій місії.
На думку Карасіна, необхідний "деполітизований і конструктивний діалог усіх зацікавлених сторін конфлікту".
Він нагадав позицію, озвучену президентом і головою МЗС РФ: "Сили ООН охоронятимуть СММ і лише при виконанні спостерігачами ОБСЄ функцій, які випливають із їхнього мандата у плані реалізації мінських домовленостей".
"Ця операція ООН, яку ми розглядаємо як допоміжну, не повинна призвести до зламу мінської конструкції і зміни переговорних форматів – контактної групи і "нормандської четвірки", – заявив Карасін.
Заступник голови МЗС РФ зазначив, що помічник президента Росії Владислав Сурков нещодавно в Белграді ще раз виклав спецпредставнику США по Україні Курту Волкеру підходи Кремля до можливої ролі ООН на Донбасі й оцінку ситуації.
"Було звернуто увагу на неконструктивну лінію Києва з блокування політичного процесу в рамках мінської контактної групи і "нормандського формату". Закликали американську сторону вплинути на українську владу з метою спонукати їх до виконання взятих на себе в Мінську зобов'язань, в першу чергу в плані ухвалення постійно чинного закону "Про особливий статус Донбасу", – заявив Карасін.
Він вважає, що ухвалений Верховною Радою "законопроект про продовження особливого статусу лише на один рік – це паліативний крок, який не вирішує ключових проблем".
"Як і у випадку з попереднім законом, цей законопроект, незважаючи на вимоги мінського "Комплексу заходів", також не було узгоджено з представниками Донецька та Луганська. Розмову з американськими колегами буде продовжено", – зазначив Карасін.
Як відомо, Україна ознайомила Раду Безпеки ООН зі своєю позицією щодо введення миротворців на Донбас і має напоготові власний проект резолюції про це. Але перед запуском міжнародного контингенту наполягає на виведенні Росією її найманців та зброї зі сходу країни.
Олена Рощенко, УП
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