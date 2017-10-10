Продавець зброї, з якої убили Вороненкова: Я продавав макет
Власник інтернет-магазину "Парабеллум", де була придбана зброя, з якої убили екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, Геннадій Конєв заявляє, що не має жодного стосунку до цього злочину.
Про це він сказав у коментарі "Українській правді".
"Я до цього не маю жодного стосунку. І здійснюю законну діяльність – я торгую макетами і масогабаритами", - сказав Конєв.
Він додав, що дійсно продавав макет з таким же номером, як на пістолеті, з якого убили Вороненкова, але підкреслив, що це був саме макет, а не зброя.
"У 2010 році цей пістолет з таким номером, з якого убили Вороненкова, був нами проданий у вигляді макета. Це було 7 років тому. Ми ці макети тисячами продавали. Номер визначили. Це наш макет. Його переробили – але ж мене це не стосується, хто переробив і коли. Я продав макет", - сказав Конєв.
За його словами, у справі про вбивство Вороненкова у нього пройшли обшуки.
"15 червня у мене пройшло 5 обшуків на різних складах у цій справі. Мене допитували. Але нічого кримінального не вилучено. Процесуальний керівник по цій справі Анатолій Бєльков розібрався у справі, і до мене жодних претензій немає. Мене не затримували, я в цій справі проходжу як громадянин, навіть не як свідок", - сказав Конєв.
Заяву Луценка щодо того, що він продав кілерам зброю, Конєв назвав брехнею.
"Луценко мене оговорив перед усіма. Це чиста брехня. Я буду з цього приводу подавати у суд. Адвокат вже розбирається з цією справою для того, щоб моє ім'я було реабілітоване", - підсумував він.
Як відомо, Конєв відомий за гучною справою з "бункером зброї" під Києвом. 4 листопада 2016 року прокуратура заявила, що виявила підземну схованку з великим арсеналом зброї, боєприпасів та БТРом.
Згодом Геннадій Конєв заявив, що схованка зброї, яку викрили правоохоронці, насправді є складом макетів легального столичного інтернет-магазину "Парабеллум", де пройшла вже не одна перевірка.
8 листопада Конєв заявив, що під час обшуку йому підкинули пістолет та вкрали багато товарів. У прокуратурі це заперечили.
7 лютого Прокуратура оголосила Конєву про підозру у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї.
Як повідомлялося, 23 березня 2017 року біля готелю "Прем’єр Палас" у центрі Києва розстріляли екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, який отримав українське громадянство.
Вороненков був свідком у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича.
За даними ГПУ, організатором убивства Вороненкова є російський "злодій в законі" Володимир Тюрін. А мотивом убивства стало поєднання вищих інтересів Росії та особистих мотивів Тюріна.
Україна має намір звертатия до Російської Федерації для екстрадиції замовника вбивства Вороненкова.
Ірина Балачук, УП
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