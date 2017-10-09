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Луценко назвав мотиви вбивства Вороненкова

Понеділок, 9 жовтня 2017, 13:24
Луценко назвав мотиви вбивства Вороненкова

Мотивом убивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова стало поєднання вищих інтересів Росії та особистих мотивів замовника Володимира Тюріна.

Про це на брифінгу 9 жовтня заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Слідство вважає, що мотивом убивства Вороненкова було поєднання вищих інтересів Російської Федерації для усунення свідка, який давав цінні свідчення для українських, а в перспективі міг давати свідчення і для міжнародних судів, щодо участі РФ у непроголошених військових діях та воєнних злочинах проти України, і з особистими мотивами пана Тюріна, який хотів помститися своїй колишній цивільній дружині Максаковій і піднести свій авторитет такими діями", - сказав Луценко.

Він підкреслив, що розглядати лише особистий мотив без політичного неможливо.

"Перше – бо розлучення Тюріна і Максакової відбулося близько 8 років тому. По-друге, просування цього злодія в законі по ієрархічний драбині з такими злочинами, за які він був засуджений, без співпраці зі спецслужбами неможливе. Темпи і обсяг отримання впливу на кримінальні середовища Тюріним підтверджують його співпрацю зі спецслужбами РФ", - сказав Луценко.

Він також додав, що через два тижні після вбивства Вороненкова до роботи в ФСБ повернувся "дехто Феоктистов" (Олег Феоктистов, начальник шостої служби УСБ ФСБ, пізніше керівник служби безпеки "Роснефти" – ред.), якого було звільнено з посади в результаті дій Вороненкова, який викрив корупційну схему у ФСБ.

"Ми бачимо переплетіння особистих інтересів замовника, помсту верхівки ФСБ, яка була звинувачена у корупції, а також інтересів вищого керівництва Кремля, щоб цінний свідок замовчав навіки", - сказав Луценко.

Екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов зазначив, що і він, і Марія Максакова довіряють цьому розслідуванню.

"У той же час у Тюріна не було прямого мотиву самому по собі замовляти це вбивство. І з самого початку, коли цю версію розглядали, Марія вважала її абсолютно неймовірною, бо вона з ним регулярно спілкується. Він батько двох її дітей, ці діти живуть з ним. Тому для неї ці висновки – шок і особистісна трагедія", - сказав Пономарьов.

"У тому, що за цим стоїть російська правоохоронна машина, російські спецслужби, у нас великих сумнівів немає. Ми знаємо, як Тюрін познайомився з Феоктистовим, як було організоване між ними спілкування. І виглядає саме так, що саме у тої людини був мотив на замовлення цього вбивства", - сказав Пономарьов.  

Як повідомлялося, 23 березня 2017 року біля готелю "Прем’єр Палас" у центрі Києва розстріляли екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, який отримав українське громадянство.

Поранений охоронець Вороненкова підстрелив нападника. Убивцею виявився екс-боєць батальйону "Донбас" Павло Паршов – він помер у лікарні.

16 червня у Павлограді затримали активіста Ярослава Тарасенка, який був знайомий із Паршовим і якого підозрюють у співучасті в резонансному вбивстві (ч. 2 ст. 115 ККУ). Слідчі вважають, що Тарасенко привіз кілера під готель.  

Вороненков був свідком у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича.

Слідство вважало пріоритетною версію втручання Російської Федерації.

За даними ГПУ, організатором убивства Вороненкова є російський "злодій в законі" Володимир Тюрін. 

Україна звертатиметься до Російської Федерації для екстрадиції замовника вбивства Вороненкова.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Вороненков
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