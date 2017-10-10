Продавец оружия, из которого убили Вороненкова: Я продавал макет

Владелец интернет-магазина "Парабеллум", где было приобретено оружие, из которого убили экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, Геннадий Конев заявляет, что не имеет никакого отношения к этому преступлению.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"Я к этому не имею никакого отношения. И осуществляю законную деятельность – я торгую макетами и масогабаритамы", - сказал Конев.

Он добавил, что действительно продавал макет с таким же номером, как на пистолете, из которого убили Вороненкова, но подчеркнул, что это был именно макет, а не оружие.

"В 2010 году этот пистолет с таким номером, с которого убили Вороненкова, был нами продан в виде макета. Это было 7 лет назад. Мы эти макеты тысячами продавали. Номер определили. Это наш макет. Его переделали – но меня это не касается, кто переделал и когда. Я продал макет", - сказал Конев.

По его словам, в деле об убийстве Вороненкова у него прошли обыски.

"15 июня у меня прошло 5 обысков на различных складах в этом деле. Меня допрашивали. Но ничего криминального не изъято. Процессуальный руководитель по этому делу Анатолий Бельков разобрался в деле, и ко мне никаких претензий нет. Меня не задерживали, я в этом деле прохожу как гражданин, даже не как свидетель", - сказал Конев.

Заявление Луценко о том, что он продал киллерам оружие, Конев назвал ложью.

"Луценко меня оговорил перед всеми. Это чистая ложь. Я буду по этому поводу подавать в суд. Адвокат уже разбирается с этим делом для того, чтобы мое имя было реабилитировано", - подытожил он.

Как сообщалось, Конев стал известным по громкому делу с "бункером оружия" под Киевом.

4 ноября 2016 года прокуратура заявила, что нашла подземный склад с большим арсеналом оружия, боеприпасов и БТРом.

Позже Геннадий Конев заявил, что "бункер с оружием" на самом деле является складом макетов легального интернет-магазина "Парабеллум", где прошла уже не одна проверка.

8 ноября Конев заявил, что во время обыска ему подбросили пистолет. В прокуратуре это опровергли.

7 февраля Прокуратура сообщила Коневу о подозрении в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Как известно, 23 марта 2017 года около гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который получил украинское гражданство.

Вороненков был свидетелем по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.

По данным ГПУ, организатором убийства Вороненкова является российский "вор в законе" Владимир Тюрин.

Украина будет обращаться в Российскую Федерацию для экстрадиции заказчика убийства Вороненкова.

Ірина Балачук, УП