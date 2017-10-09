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Україна проситиме екстрадиції замовника убивства Вороненкова

Понеділок, 9 жовтня 2017, 12:47

Україна звертатиметься до Російської Федерації для екстрадиції замовника вбивства Дениса Вороненкова громадянина Росії Володимира Тюріна.

Про це на брифінгу 9 жовтня заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Ми будемо звертатися щодо екстрадиції. І вже після відповіді ми далі будемо приймати подальші рішення. Я не виключаю, що це буде міжнародний розшук чи заочне осудження", - сказав він.

Луценко додав, що уже Тюріну повідомлено про підозру, відтак буде проводитися досудове слідство.

Крім того, генпрокурор зазначив, що всю справу вбивства Вороненкова буде розглядати Шевченківський райсуд Києва.

Як відомо, за даними ГПУ, організатором вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова є російський "злодій в законі" Володимир Тюрін. 

14 вересня російське видання "Росбалт" написало, що нібито Генпрокуратура України у відповідь на запит з Москви розповіла російським правоохоронним органам про результати розслідування вбивства Вороненкова.

Зокрема, йшлося про те, що цей злочин на замовлення російських спецслужб організували двоє – колишній чоловік дружини Вороненкова Марії Максакової і власник банку, що працює в Криму.

Водночас в українській прокуратурі заявили, що не ділилися інформацією про хід розслідування вбивства екс-депутата Держдуми з Росією.

На початку вересня генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що замовник вбивства  Вороненкова перебуває на території Росії.

Як повідомлялося, 23 березня 2017 року біля готелю "Прем’єр" у центрі Києва розстріляли екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, який отримав українське громадянство.

Поранений охоронець Вороненкова підстрелив нападника. Убивцею виявився екс-боєць батальйону "Донбас" Павло Паршов – він помер у лікарні.

16 червня у Павлограді затримали активіста Ярослава Тарасенка, який був знайомий із Паршовим і якого підозрюють у співучасті в резонансному вбивстві (ч. 2 ст. 115 ККУ). Слідчі вважають, що Тарасенко привіз кілера під готель.  

Вороненков був свідком у справі про зраду екс-президента України Віктора Януковича.

Слідство вважало пріоритетною версію втручання Російської Федерації.

Роман Кравець, Ірина Балачук, Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Вороненков
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