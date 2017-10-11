Стало відомо, яку квартиру Ляшко продав екс-регіоналу

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Середа, 11 жовтня 2017, 11:57

Народний депутат Олег Ляшко продав 5-кімнатну квартиру у будівельному комплексі "Альпійське містечко" екс-регіоналу Олександру Риженкову.

Такий висновок можна зробити із виписки з держреєстра речових прав на нерухоме майно.

Згідно із нею, Риженков 25 серпня 2017 року купив 5-кімнатну квартиру загальною площею 367,2 кв. м. Розташована вона за адресою м. Київ, вул. Протасів Яр 8, кв 72. За цією адресою у Києві розташований ЖК "Альпійське містечко".

 

У декларації Ляшка за 2016 рік вказані дві квартири у Києві, одна з яких площею 367,2 кв. м. Право власності на неї він отримав у 2010 році.

 

На сайті комплексу вказується, що ціни на 5-кімнатні квартири складають від 9,5 млн грн до 14,17 млн грн.

 
Комплекс "Альпійське містечко"
 
 

Як відомо, Ляшко задекларував 15,9 мільйонів гривень від продажу майна. Відповідні зміни у нардеп вніс у свою декларацію 9 жовтня.

Пізніше Ляшко підтвердив, що продав власну квартиру за 15,9 мільйонів гривень колишньому регіоналу, наближеному до олігарха Рината Ахметова Олександру Риженкову.

Олександр Риженков колишній депутат Верховної Ради від "Партії регіонів" і батько Юрія Риженкова, генерального директора ТОВ "Метінвест Холдинг". Це управляюча компанія групи "Метінвест", яка належить Рінату Ахметову та його бізнес-партнеру, народному депутату Вадиму Новинському.

Ляшко у 2007-2012 рр. був народним депутатом VI скликання від БЮТ (№29 у списку).

Також він був заступником голови комітету ВР з питань бюджету, главою тимчасової слідчої комісії ВР з розслідування можливих фактів порушення законодавства в сфері майнових, земельних, фінансових та інших відносин міським головою Харкова Михайлом Добкіним і секретарем Харківської міськради Геннадієм Кернесом.

Українська правда

Теми: Ляшко Партія регіонів квартири декларації
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