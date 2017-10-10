Ляшко продав нерухомість колишньому регіоналу за 15 мільйонів

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко задекларував 15,9 мільйонів гривень.

Відповідні зміни у нардеп вніс у свою декларацію 9 жовтня.

В декларації зазначається, що кошти він отримав від продажу майна Олександру Риженкову.

У квітні, червні та вересні цього року Ляшко декларував по 270 тисяч гривень надходжень від здачі в оренду майна тому ж таки Риженкову.

"Українська правда" ще вранці у вівторок звернулася до прес-служби Олега Ляшка з проханням прокоментувати, яке саме майно продав нардеп.

Наразі в його декларації зазначено, що він володіє трьома квартирами у Києві, житловим будинком у Козині Київської області, офісом у 182 кв.м. у Києві, гаражем, паркувальним місцем та кількома земельними ділянками в Княжичах.

Крім того, УП намагалась дізнатись, чи є вказаний покупець майна - Олександр Риженков - колишнім депутатом від Партії регіонів. Однак, відповідь поки не отримали.

Водночас людина, у якої повністю співпадає ім'я, призівище та по-батькові - Олександр Миколайович Риженков був депутатом від Партії регіонів, який голосував за диктаторські закони.



Також Риженкова вважають людиною одного з найбагатших бізнесменів країни - Віктора Нусенкіса. Вже, будучи співвласником концерну "Енерго", Нусенкіс придбав Донецький металургійний завод і ряд підприємств вугільної промисловості, заснувавши ЗАТ "Донецьксталь". Саме Нусенкіс, відомий як головний жертводавець Української православної церкви Московського патріархату, долучив Риженкова до православної тематики і "русского міра".

У свою чергу журналісти видання "Bihus info" зазначають, що особа за таким же ім’ям є батьком Юрія Риженкова, генерального директора ТОВ "Метінвест Холдинг". Це управляюча компанія групи "Метінвест", яка належить Рінату Ахметову та його бізнес-партнеру, народному депутату Вадиму Новинському.

Раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко із цивільною дружиною Росітою Сайранен за останній рік придбали нерухомості приблизно на 20 мільйонів гривень.

Як відомо, на початку 2017 року Олег Ляшко купив будинок на 550 кв м і дві земельні ділянки, загальною площею 0,6 га, у смт. Козин (Конча-Заспа). Загальна вартість - 15 млн грн.

Він запевняв, що маєток придбав у кредит, який планує закрити за 5 років.

Українська правда