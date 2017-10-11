Кабмін виділив 100 мільйонів на захист військових складів

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Середа, 11 жовтня 2017, 12:17

Кабінет Міністрів виділив 100 млн гривень на підвищення рівня захищеності складів боєприпасів.

Відповідне розпорядження Кабмін прийняв на засіданні в середу, передають Українські Новини.

Засоби передбачено виділити з резервного фонду держбюджету.

Як відомо, ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.

Постраждали щонайменше дві особи. Із зони ризику евакуй овали тоді понад 30 тисяч людей.

Слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що існують свідчення того, що до вибухів на військових складах у районі Калинівки призвів закладений диверсантами детонатор.

В ніч на 23 березня почалися вибухи на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік від міста Балаклія Харківської області.

Теми: Кабінет міністрів армія гроші
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