Луценко: На складах у Калинівці міг бути закладений детонатор

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що існують свідчення того, що до вибухів на військових складах у районі Калинівки призвів закладений диверсантами детонатор.

Про це він сказав в ефірі "Інтера" у п'ятницю ввечері.

"Ми схильні вважати, що всі останні вибухи — це частина воєнних дій Російської Федерації. Ми бачимо повні ознаки диверсії. По Балаклеї: ми встановили переліт через українсько-російський кордон БПЛА, який скинув заряди, які стали причиною вибуху. Отже, це диверсія зі сторони РФ", - розповів генпрокурор.

"У Калинівці ми не маємо доказів, що був безпілотний апарат, але ми маємо всі наявні факти про ймовірно закладений детонатор", - додав він.

Як відомо, ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.

Постраждали щонайменше дві особи. Із зони ризику евакуйовано понад 30 тисяч людей, наразі вони поступово повертаються додому.

Слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу.

28 вересня у Міноборони повідомили, що поодинокі вибухи на військовому арсеналі поблизу Калинівки можуть тривати ще впродовж 3-4 днів.

Українська правда