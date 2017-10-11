Аваков спростовує слова СК РФ: Інтерпол не шукає Парасюка

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Середа, 11 жовтня 2017, 15:47

Прізвища чотирьох громадян України, озвучені раніше Слідчим комітетом Росії, станом на 11 жовтня не значаться в міжнародному розшуку баз Інтерполу.

Про це заявляє глава українського МВС Арсен Аваков, який оприлюднив у Twitter офіційну позицію МВС України.

"По-перше. Офіційно наголошую: згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу за станом на 11.10.2017 Парасюк В.З. та інші громадяни України, які фігурують у зазначених публікаціях, в міжнародному розшуку не значаться" – пише Аваков.

Слідчий комітет Росії раніше 11 вересня у своєму повідомленні стверджував про заочний арешт у РФ і нібито оголошення в міжнародний розшук народного депутата Володимира Парасюка і ще трьох українців: Володимира Романцова, Олексія Бакая і Володимира Назаренка за звинуваченням у причетності до нападів на дипломатичні представництва Росії в Києві та Львові в 2014-2016 роках.

Аваков звертає увагу, що Інтерпол, згідно з положеннями свого статуту, не розглядає справи або діяльність військового, релігійного, політичного і расового характеру.

"Зрозуміло, що діяння, які начебто інкримінуються громадянам України в тому числі народному депутату є саме політично мотивовані провокативні дії СК РФ – як і аналогічні рішення відносно Арсенія Яценюка, Рефата Чубарова, Дмитра Яроша та інших громадян нашої країни", – наголошує Аваков.

"У зв'язку з черговою провокацією РФ МВС України – через українське бюро Інтерполу – надіслало звернення до генерального секретаря Інтерполу, в якому ми наголошуємо недопустимість використання російською стороною каналів та механізмів МОУП - Інтерполу для політичного переслідування громадян України", – повідомив міністр.

Він висловив переконання, що Інтерпол врахує позицію України.

Валентина Романенко, УП

Теми: Парасюк Росія Інтерпол
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