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Аваков опровергает слова СК РФ: Интерпол не ищет Парасюка

Среда, 11 октября 2017, 15:47

Фамилии четырех граждан Украины, озвученные ранее Следственным комитетом России, по состоянию на 11 октября не значатся в международном розыске баз Интерпола.

Об этом заявляет глава украинского МВД Арсен Аваков, который обнародовал в Twitter официальную позицию МВД Украины.

"Во-первых. Официально подчеркиваю: согласно учетам Генерального секретариата Интерпола по состоянию на 11.10.2017 Парасюк В.З. и другие граждане Украины, которые фигурируют в указанных публикациях, в международном розыске не значатся", – пишет Аваков.

Следственный комитет России ранее 11 сентября в своем сообщении утверждал о заочном аресте в РФ и якобы объявлении в международный розыск народного депутата Владимира Парасюка и еще трех украинцев: Владимира Романцова, Алексея Бакая и Владимира Назаренка по обвинению в причастности к нападениям на дипломатические представительства России в Киеве и Львове в 2014-2016 годах.

Аваков обращает внимание, что Интерпол, согласно положениям своего устава, не рассматривает дела или деятельность военного, религиозного, политического и расового характера.

"Понятно, что деяния, которые якобы инкриминируются гражданам Украины, в том числе народному депутату, являются именно политически мотивироваными провокационными действиями СК РФ – как и аналогичные решения в отношении Арсения Яценюка, Рефата Чубарова, Дмитрия Яроша и других граждан нашей страны", – отмечает Аваков.

"В связи с очередной провокацией РФ МВД Украины – через украинское бюро Интерпола –направило обращение к генеральному секретарю Интерпола, в котором мы подчеркиваем недопустимость использования российской стороной каналов и механизмов МОУП - Интерпол для политического преследования граждан Украины", – сообщил министр.

Он выразил убеждение, что Интерпол учтет позицию Украины.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПарасюкРосcияИнтерпол
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