Суд поставив Насірову дедлайн ознайомлення з кримінальною справою

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Четвер, 12 жовтня 2017, 11:32

Солом'янський районний суд міста Київ обмежив відстороненому від посади голові Державної фіскальної служби Роману Насірову строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Відповідне рішення було ухвалено 11 жовтня 2017 року, інформує у четвер Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Згідно з рішенням суду підозрювані повинні завершити ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 6 листопада 2017 року. Правоохоронці просили суд обмежити строк ознайомлення з матеріалами 12-им жовтня 2017 року.

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Раніше директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляв, що захист Насірова затягує ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

29 вересня Насіров повідомив, що ознайомився зі 130 томами справи з 240, які вона налічує.

"Кожен том – це приблизно 400-500 сторінок. Хай вони розкажуть, як треба ознайомлюватися. Кожного дня ми вивчаємо по 2 томи", – обурювався він.

Як відомо, 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав відстороненому голові ДФС Роману Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн гривень. Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

23 серпня Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Насірова носити електронний браслет ще 60 днів.

Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Українська правда

Теми: Насіров Антикорупційна прокуратура суд
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