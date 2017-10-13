Бойовики відмовилися зустрічатися із Хугом
Керівники бойовиків ОРДЛО відмовилися зустрітися із заступником голови СММ ОБСЄ Олександром Хугом.
Про це він сказав під час брифінгу у п'ятницю.
"Однією із причин мого візиту до східної України цього тижня, між іншим, було зустрітися з окремими керівниками збройних формувань. Проте вони відмовилися зустрітися і їх відмова багато чого говорить про їх налаштованість на діалог", - сказав Хуг.
Як відомо, Хуг також повідомив, що на Донбасі сторони продовжують порушувати домовленості про припинення вогню, розмінування і відведення озброєння.
Українська правда
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