Бойовики відмовилися зустрічатися із Хугом

Керівники бойовиків ОРДЛО відмовилися зустрітися із заступником голови СММ ОБСЄ Олександром Хугом.

Про це він сказав під час брифінгу у п'ятницю.

"Однією із причин мого візиту до східної України цього тижня, між іншим, було зустрітися з окремими керівниками збройних формувань. Проте вони відмовилися зустрітися і їх відмова багато чого говорить про їх налаштованість на діалог", - сказав Хуг.

Як відомо, Хуг також повідомив, що на Донбасі сторони продовжують порушувати домовленості про припинення вогню, розмінування і відведення озброєння.

Українська правда





