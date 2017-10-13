Боевики отказались встретиться с Хугом
Пятница, 13 октября 2017, 14:32
Руководители боевиков ОРДЛО отказались встретиться с заместителем председателя СММ ОБСЕ Александром Хугом.
Об этом он сказал во время брифинга в пятницу.
"Одной из причин моего визита в восточную Украину на этой неделе, между прочим, была встреча с отдельными руководителями вооруженных формирований. Однако они отказались встретиться, и их отказ многое говорит об их настроенности на диалог", - сказал Хуг.
Как известно, Хуг также сообщил, что на Донбассе стороны продолжают нарушать договоренности о прекращении огня, разминированию и отводу вооружения.
Украинская правда