Боевики отказались встретиться с Хугом

Руководители боевиков ОРДЛО отказались встретиться с заместителем председателя СММ ОБСЕ Александром Хугом.



Об этом он сказал во время брифинга в пятницу.



"Одной из причин моего визита в восточную Украину на этой неделе, между прочим, была встреча с отдельными руководителями вооруженных формирований. Однако они отказались встретиться, и их отказ многое говорит об их настроенности на диалог", - сказал Хуг.



Как известно, Хуг также сообщил, что на Донбассе стороны продолжают нарушать договоренности о прекращении огня, разминированию и отводу вооружения.



Украинская правда