Росія не пустила лікарів у СІЗО до Гриба. Висновок в ЄСПЛ неможливий

Росія проігнорувала лист ЄСПЛ і не пустила українських лікарів у краснодарське СІЗО до утримуваного там Павла Гриба.

Про це у Facebook повідомив батько хлопця Ігор Гриб.

"Другий день українські лікарі Василь Притула та Юрій Кучин намагаються потрапити до Павла. Другий день відмова. Ні листи з Європейського суду з прав людини, ні звернення державних органів влади України, ні просто людське співчуття не працюють в РФ", - написав Гриб.

За його словами слідчий, який веде справу, відмовився від зустрічі з консулом і лікарями.

Як відомо, раніше директор департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев заявив, якщо до вихідних медикам не вдасться зустрітися з Грибом, вони будуть змушені повернутися в Україну.

6 жовтня ЄСПЛ надіслав лист до адвоката Гриба з проханням надати висновки щодо стану його здоров’я до 16 жовтня цього року.

У зв'язку із цим МЗС України та МОЗ не дочекавшись рішення Росії і 11 жовтня відправили групу українських лікарів до Краснодару, де у СІЗО перебуває викрадений у Білорусі російськими спецслужбами громадянин України Павло Гриб.

Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї вини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

За офіційною інформацією, він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагаються звинуватити його в тероризмі.

Українська правда