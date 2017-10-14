У центрі Києва збираються націоналісти

Близько півтисячі активістів збираються групами в парку Шевченка поблизу пам'ятника Грушевському в Києві.

Про це повідомляє кореспондент УП з місця подій.

Велика колона автобусів стоїть біля станції метро Університет.

Активісти тримають національну символіку, прапори "Національного корпусу", "Правого сектору" та "Свободи".

У парку Шевченка принесли перші смолоскипи.

У Національній поліції сформували антиконфліктні групи з правоохоронців, які супроводжуватимуть колону.

Водночас, як повідомляє "Інтерфакс-Україна", лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький заявив після закінчення 2-го з'їзду партії в суботу, що в Марші Слави з нагоди Дня захисника України візьмуть участь до 20 тисяч людей.

Ельдар Сарахман, УП